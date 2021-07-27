Eğlence mekanında silahlı kavga! 2 ölü...
Samsun'da bir eğlence mekanı koruması Yaşar M. iş yerine gelerek bir görevliyi darbeden, ardından kendisine saldıran husumetlileri Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt'a kurşun yağdırdı. Olayda ağır yaralanan Aydenk ve Karakurt kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Yaşar M. ise gözaltına alındı.
Dün gece saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir eğlence mekanında iddiaya göre Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt, önceden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yaşar M.'nin çalıştığı mekana geldi.
KURŞUN YAĞDIRDI
İş yeri görevlisi S.K.'yi (25) kapı önünde darbeden Aydenk ve Karakurt, içeri girerek eğlence mekanı koruması Yaşar M.'ye saldırdı. Yaşar M. bu sırada yanında bulunan tabancayı çıkararak ateş açtı.
Aydenk, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3, Karakurt ise bacak ve göğüs bölgesine isabet eden 4 kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri yaralıları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralılar, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, olay yeri, çevresi ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.
Şüpheli Yaşar M. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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