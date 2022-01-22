Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği
İzmir'de cerrahi maskeye yerleştirdikleri kamera ve kulaklıkla ehliyet sınavında kopya çeken ve veren 3 kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 22.01.2022, 15:37
İzmir'de Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Alsancak Melih Özakat İlkokulu’nda ehliyet sınavı yapıldığı sırada okul çevresinde bulunan bir otomobildeki 2 kişiden şüphelendi.
Ekiplerin takibi sonucu cep telefonlarından sınav kağıdı görüntülerini incelediği tespit edilen Adem A., Fatih A. ile sınava giren Mahsun E. gözaltına alındı.
Mahsun E.'nin maskesindeki kamerayla sınav kağıdından Adem A. ve Fatih A.'ya canlı yayın yaptığı, kulağının içine yerleştirilen kulaklıkla da cevapları aldığı belirlendi.
Namaz Vakti 22 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Adana Demirspor
|23
|37
|4. Fenerbahçe
|23
|37
|5. Beşiktaş
|23
|36
|6. Başakşehir
|22
|35
|7. Alanyaspor
|22
|35
|8. Hatayspor
|22
|35
|9. Sivasspor
|23
|31
|10. Kayserispor
|22
|31
|11. Gaziantep FK
|21
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Galatasaray
|22
|27
|14. Giresunspor
|22
|26
|15. Göztepe
|23
|25
|16. Kasımpaşa
|22
|24
|17. Antalyaspor
|22
|23
|18. Rizespor
|22
|21
|19. Altay
|22
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|43
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. İstanbulspor
|21
|36
|5. Eyüpspor
|20
|36
|6. Bandırmaspor
|20
|33
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|20
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Gençlerbirliği
|21
|26
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|21
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|20
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|32
|9. Brighton
|21
|29
|10. Aston Villa
|21
|26
|11. Leicester City
|19
|25
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Southampton
|21
|24
|14. Brentford
|23
|24
|15. Leeds United
|21
|23
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|20
|14
|19. Newcastle
|21
|13
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|21
|45
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Villarreal
|22
|32
|7. Barcelona
|20
|32
|8. Rayo Vallecano
|20
|31
|9. Valencia
|21
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Espanyol
|22
|27
|12. Celta Vigo
|21
|26
|13. Osasuna
|21
|25
|14. Granada
|21
|24
|15. Elche
|21
|22
|16. Getafe
|21
|21
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|21
|17
|20. Levante
|21
|11