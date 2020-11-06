Ekim’de 120 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde ekimde kırsal alanda 8’i büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere 10 bin 230 kırsal operasyon, şehirlerde 1539 operasyon yapıldı.

Bakanlığın terörden aranlar listesinde kırmızı kategoriden “Özgür” kod adlı TKP’li terörist Ali Kemal Yıldız Tunceli’de ölü ele geçirildi. Yine kırmızı kategorideki ”Amaro doktor” kod adlı PKK’lı terörist Müzeyyen Aydınlı Diyarbakır’da ölü ele geçirildi.

Mavi kategoride 3 gri kategoride 4 olmak üzere toplam 120 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 92’si PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 4’ü sol terör örgütlerine mensuptu.