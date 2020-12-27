Elazığ'dan sonra Muğla'da deprem!

AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.