Elazığ Valiliği: Depremden 4 köy kısmen etkilendi
Elazığ Valiliği, Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkezli depremden Karakoçan ilçesinde 4 köyün kısmen etkilendiğini açıkladı.
TÜRKİYE 26.06.2021, 09:09 26.06.2021, 09:13
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerinin kısmen etkilendiği belirtildi.
Açıklamada "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır" bilgisi paylaşıldı.
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