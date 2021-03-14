Elektrik direğine çarptı, Hayatını kaybetti!

Kaza, saat 00.10 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Ekin Sokak'ta meydana geldi. Niyazi Navruz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp elektrik direğine çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kazanın yaşandığı bölgede yaptı. Navruz ekiplerin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kaza yerinde sürücüye ait olduğu sanılan bir ayakkabı ise dikkatlerden kaçmadı.