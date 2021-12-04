Elektrikli bisiklet çaldı işi bitince dereye attı

İl Jandarma Komutanlığı Konuralp Karakolu ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada derede elektrikli bisiklete rastladı.

Ekipler, bisikletin Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde personel ulaşımınde kullanılan demirbaş eşya olduğunu tespit etti.

Bisikletin kaybolduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelendi. Bisikleti çalan kişinin A.A. olduğunu belirlendi.

Ekipler, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı.