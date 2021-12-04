Elektrikli bisiklet çaldı işi bitince dereye attı
Jandarma ekipleri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden çalınan elektrikli bisikleti derede buldu. Bisikleti çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 04.12.2021, 19:49
İl Jandarma Komutanlığı Konuralp Karakolu ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada derede elektrikli bisiklete rastladı.
Ekipler, bisikletin Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde personel ulaşımınde kullanılan demirbaş eşya olduğunu tespit etti.
Bisikletin kaybolduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelendi. Bisikleti çalan kişinin A.A. olduğunu belirlendi.
Ekipler, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı.
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