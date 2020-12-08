Elektrikli scooter yasalaşıyor

TMBB’ye "skuter" ismiyle sunulan kanun teklifiyle elektrikli scooter yasallaşıyor. Meclise kanun teklifini sunan AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı, "Scooter kullanım yaşı 15 olarak belirlendi. Sürücü belgesine ihtiyaç yok" dedi

TÜRKİYE 08.12.2020, 11:00 08.12.2020, 11:04
Elektrikli scooter yasalaşıyor

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın öncülüğünde hazırlanıp TBMM'ye sunulan ve bazı maddeleri görüşülen Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması ile Çevre Kanunu'nda değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifiyle, çevreci ulaşım araçlarının kullanımı yaygınlaştırılacak.

Bu kapsamda 30 büyükşehir belediyesinin ulaşım ana planlarına bisiklet master planları eklenecek, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra e- scooter da hayatımıza girecek. Bisiklet ve scooter yolları araç ve yaya trafiğine kapatılarak, geçiş üstünlüğü verilecek.

Konya dünyada en uzun bisiklet yoluna sahip 2'nci şehir

Milletvekili Özboyacı, Meclis'e sundukları kanun teklifiyle çevreci ulaşım araçları olan bisiklet ve e-scooterlerin kullanımının yaygınlaştırılacağını belirtti.

Özboyacı, scooterin, Türk Dil Kurumu'nun önerisiyle de 'skuter' ismiyle yasaya alındığını belirterek, ''Çevre Kanunu'ndaki değişikliklerle ilgili kanunun bu kısmını çok önemsiyorum. Konya, bugün dünyada New York'tan sonra en uzun bisiklet yoluna sahip 2'nci şehir. Bisiklet master planını ilk hazırlayan ve uygulayan da Konya Büyükşehir Belediyesidir. Biz bundan gurur duyuyoruz. Buradan aldığımız ilhamla, yeni kanun teklifinde diyoruz ki, bundan sonra Karayollarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla istişare bir şekilde nerede uygun görülürse, oraya bisiklet yolları yapsın. 30 büyükşehir belediyesinin hepsinin ulaşım ana planlarına bisiklet master planlarını da eklemeleri ödevini veriyoruz. Böylelikle çevreci ulaşım araçlarının yaygınlaşması adına ciddi bir adım atacağız'' dedi.

Elektrikli scooter yasalaşıyor

Scooter kullanım yaşı 15 olarak belirlendi 

Özboyacı, kanun teklifinde scooter kullanımıyla ilgili yapılacak düzenlemeler hakkında ise şu bilgiyi verdi:

"Elektrikli bisiklet, elektrikli skuter ve normal bisiklet için ayrılan yollar var. Bu bisiklet yollarını araç ve yaya trafiğine tamamen kapatıyoruz. Kanunen bunu yasalaştırıyoruz ve geçiş üstünlüğünü de skuterler ile bisikletlere vermiş oluyoruz. Teklife göre; skuterler saatte 25 kilometre süratten fazla hız yapamaz. Kullanım yaşı 15 olarak belirlendi. Sürücü belgesine ihtiyaç yok. Sadece kişisel yük taşınacak ve tek kişi binebilecek. Saatte 50 kilometreden fazla hız sınırı olan yollarda kullanılmayacak. Skuter firmalarının belediyeye ödeyecekleri işgaliye bedellerini de en düşük limitten hazırlayıp, hesaplayıp günlük 16 kuruş olarak tespit ettik. Böylece çevreci ulaşım araçları yaygınlaşacak, bisiklet yolları yapılacak. Elektrikli skuterlerin teşvik edilmesiyle karbon emisyonları ile sera gazı emisyonlarını oldukça azaltılmış olacak"

Bisiklet ve scooter trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak

Bisiklet ve scooterların trafik güvenliğini tehlikeye atmayacağını da vurgulayan Özboyacı, ''Trafik güvenliğini riske atacak şekilde her yerde olmalarını doğru bulmuyoruz. Trafik güvenliğini, araçları, yayaları ve kendilerini riske atmayacak şekilde bir planlama yapılması gerekiyor. Biz istiyoruz ki, oturulsun, ulaşım ana planına bisiklet master planını nasıl entegre ederiz, konusu teknik insanlar tarafından tartışılsın. Böylece çevreci ulaşım araçlarına çözüm bulunsun. Çünkü İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de birçok vatandaşımız, bisiklet kullanmak istiyor, bisiklet yolu olsun istiyor. Ben 30 yaşında bir milletvekili olarak, gençlerin e-skuterlere ilgi gösterdiğini biliyorum. Ankara ve İstanbul'da ara ara elektrikli skuter kullanıyorum'' diye konuştu.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Aralık 2020
İmsak 06:01
Güneş 07:28
Öğle 12:29
İkindi 15:00
Akşam 17:21
Yatsı 18:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Karagümrük 11 17
6. Göztepe 10 15
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Malatyaspor 10 13
12. Trabzonspor 11 13
13. Antalyaspor 11 13
14. Rizespor 10 12
15. Hatayspor 8 12
16. Sivasspor 10 10
17. Erzurumspor 10 9
18. Kayserispor 10 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 12 24
2. Altınordu 12 23
3. Adana Demirspor 11 21
4. Tuzlaspor 11 21
5. Samsunspor 11 20
6. Giresunspor 12 20
7. İstanbulspor 11 18
8. Altay 11 17
9. Bursaspor 12 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Menemen Belediyespor 11 13
12. Ümraniye 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Adanaspor 9 12
15. Bandırmaspor 12 12
16. Boluspor 11 10
17. Ankaraspor 11 8
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. M. United 10 19
6. Man City 10 18
7. West Ham 11 17
8. Southampton 10 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Deportivo Alaves 12 14
12. Athletic Bilbao 11 13
13. Eibar 11 13
14. Getafe 11 13
15. Celta de Vigo 12 13
16. Valencia 11 12
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8