Elektrikli scooter yasalaşıyor

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın öncülüğünde hazırlanıp TBMM'ye sunulan ve bazı maddeleri görüşülen Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması ile Çevre Kanunu'nda değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifiyle, çevreci ulaşım araçlarının kullanımı yaygınlaştırılacak.

Bu kapsamda 30 büyükşehir belediyesinin ulaşım ana planlarına bisiklet master planları eklenecek, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra e- scooter da hayatımıza girecek. Bisiklet ve scooter yolları araç ve yaya trafiğine kapatılarak, geçiş üstünlüğü verilecek.

Konya dünyada en uzun bisiklet yoluna sahip 2'nci şehir

Milletvekili Özboyacı, Meclis'e sundukları kanun teklifiyle çevreci ulaşım araçları olan bisiklet ve e-scooterlerin kullanımının yaygınlaştırılacağını belirtti.

Özboyacı, scooterin, Türk Dil Kurumu'nun önerisiyle de 'skuter' ismiyle yasaya alındığını belirterek, ''Çevre Kanunu'ndaki değişikliklerle ilgili kanunun bu kısmını çok önemsiyorum. Konya, bugün dünyada New York'tan sonra en uzun bisiklet yoluna sahip 2'nci şehir. Bisiklet master planını ilk hazırlayan ve uygulayan da Konya Büyükşehir Belediyesidir. Biz bundan gurur duyuyoruz. Buradan aldığımız ilhamla, yeni kanun teklifinde diyoruz ki, bundan sonra Karayollarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla istişare bir şekilde nerede uygun görülürse, oraya bisiklet yolları yapsın. 30 büyükşehir belediyesinin hepsinin ulaşım ana planlarına bisiklet master planlarını da eklemeleri ödevini veriyoruz. Böylelikle çevreci ulaşım araçlarının yaygınlaşması adına ciddi bir adım atacağız'' dedi.

Scooter kullanım yaşı 15 olarak belirlendi

Özboyacı, kanun teklifinde scooter kullanımıyla ilgili yapılacak düzenlemeler hakkında ise şu bilgiyi verdi:

"Elektrikli bisiklet, elektrikli skuter ve normal bisiklet için ayrılan yollar var. Bu bisiklet yollarını araç ve yaya trafiğine tamamen kapatıyoruz. Kanunen bunu yasalaştırıyoruz ve geçiş üstünlüğünü de skuterler ile bisikletlere vermiş oluyoruz. Teklife göre; skuterler saatte 25 kilometre süratten fazla hız yapamaz. Kullanım yaşı 15 olarak belirlendi. Sürücü belgesine ihtiyaç yok. Sadece kişisel yük taşınacak ve tek kişi binebilecek. Saatte 50 kilometreden fazla hız sınırı olan yollarda kullanılmayacak. Skuter firmalarının belediyeye ödeyecekleri işgaliye bedellerini de en düşük limitten hazırlayıp, hesaplayıp günlük 16 kuruş olarak tespit ettik. Böylece çevreci ulaşım araçları yaygınlaşacak, bisiklet yolları yapılacak. Elektrikli skuterlerin teşvik edilmesiyle karbon emisyonları ile sera gazı emisyonlarını oldukça azaltılmış olacak"

Bisiklet ve scooter trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak

Bisiklet ve scooterların trafik güvenliğini tehlikeye atmayacağını da vurgulayan Özboyacı, ''Trafik güvenliğini riske atacak şekilde her yerde olmalarını doğru bulmuyoruz. Trafik güvenliğini, araçları, yayaları ve kendilerini riske atmayacak şekilde bir planlama yapılması gerekiyor. Biz istiyoruz ki, oturulsun, ulaşım ana planına bisiklet master planını nasıl entegre ederiz, konusu teknik insanlar tarafından tartışılsın. Böylece çevreci ulaşım araçlarına çözüm bulunsun. Çünkü İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de birçok vatandaşımız, bisiklet kullanmak istiyor, bisiklet yolu olsun istiyor. Ben 30 yaşında bir milletvekili olarak, gençlerin e-skuterlere ilgi gösterdiğini biliyorum. Ankara ve İstanbul'da ara ara elektrikli skuter kullanıyorum'' diye konuştu.