Elektrikli traktör haziranda hazır, ön siparişler alındı

ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, en büyük boy elektrikli traktörün bütün çalışmalarının bittiğini ve haziranda seri üretime girmeyi planladıklarını belirtti.

TÜRKİYE 08.03.2021, 12:30 08.03.2021, 15:19
Elektrikli traktör haziranda hazır, ön siparişler alındı

ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, "Şu an hattımızda 25 traktörümüz hazır bekliyor. Haziranda üreteceğimiz traktörlerle ilgili ön siparişlerimizi aldık, ciddi satışlar yapıldı." dedi.

Yol, AA muhabirine, "Elektrikli Traktör Projesi"nin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin projesi olduğunu söyledi.

Projeyi Ziraat Bankası ile ortak yürüttüklerini ifade eden Yol, daha önce 2020'nin sonunda seri üretime geçmeyi planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını bildirdi.

Yol, Türkiye'de bahçe, orta ve büyük olmak üzere 3 çeşit traktörün kullanıldığına dikkati çekerek, bunların kullanım yerlerine uygun elektrikli traktör üretimi yapacaklarını dile getirdi.

Küçük boylu olanı 130-140 beygir gücünde yapmayı planladıkları bilgisini veren Yol, bu traktörün hem bahçede hem de orta boyluların çalıştıkları yerlerde kullanılabileceğini kaydetti. Yol, "Bu traktörler yaklaşık 20 dakikada şarj edilebilecek ve 5 saate kadar çalışabilecek." diye konuştu.

"Orta boy elektrikli traktör 2022'de seri üretime girecek"

Orta boy traktörlerin dünyada 105 beygire kadar olduğuna işaret eden Yol, kendi yapacaklarının ise 220 beygir gücünde sisteme sahip olacağını vurguladı.

Orta boy tarla traktörlerini en kötü tarla şartlarında 6-7 saat çalışacak şekilde tasarladıklarını belirten Yol, "Orta boy tarla traktörümüz 2022'nin ilk aylarında seri üretime gireceği için çalışmalarımız devam ediyor, yüzde 95 bitmiş durumda." ifadelerini kullandı.

En büyük boy traktörlerin ise dünyada yaklaşık 130 beygir gücünde olduğuna dikkati çeken Yol, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz bu traktörü de yaklaşık 320 beygir olarak piyasaya çıkartıyoruz. 1000 beygire kadar da çıkabilecek sistemleri koyacağız. Bu da hem büyük traktörlerin yapmış olduğu işleri yapacak hem de yurt dışında 'Canavarlar' diye adlandırılan traktörlerin de yaptığı bütün işleri yerine getirecek. Bu traktörlerimizin en büyük özelliği sessiz ve kokusuz olması. Hayvancılıkta ses çok önemli, ses arttığı zaman hayvanlar sütten kesiliyor. Bu sessizlik hayvanlar için önem taşıyor."

"Büyük boy traktörde seri üretim haziranda başlayacak"

Yol, en büyük boy traktöre ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini bildirerek şöyle devam etti:


ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol

"En büyük traktörümüzün bütün çalışmaları bitmiş durumda, haziran ayı içinde seri üretime girmeyi planlıyoruz. Şu an hattımızda 25 traktör üretilmek için hazır bekliyor. Bu traktör yaklaşık 7 saat çalışabilecek ama bu süreyi artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Traktör, üzerindeki şarj aletiyle 90 dakikada dolabilecek seviyede. Dışarıya bir ünite koyulduğunda ise bir saatin altında rahatlıkla şarj edilebilecek. Salgın olmasaydı biz seri üretime girmiştik. Tedariklerimizin tamamlanmasında sıkıntılar yaşadık. Tip onay belgesi için evraklarımızın yüzde 85'ini tamamladık. Haziranda üreteceğimiz traktörlerle ilgili ön siparişlerimizi aldık, ciddi satışlar yapıldı. TİGEM traktör alımı yaptı."

Büyük boy traktörlerden yılda 1050 adet üretecek kapasitelerinin bulunduğu bilgisini veren Yol, gelecek dönemlerde kapasiteyi yılda 10 bin adet üretecek şekilde artırmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
#Türkiye #Traktör #Yerli #üretim #yatırım
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