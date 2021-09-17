Elmalı davasında ara karar

Elmalı davasında ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk talebi reddedildi, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verildi.

TÜRKİYE 17.09.2021, 14:13 17.09.2021, 14:56
Elmalı davasında ara karar

Kamuoyunda Elmalı Davası olarak bilinen Antalya'da iki çocuğun anne ve üvey babası tarafından taciz edildiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

Tutuksuz yargılanan anne Merve Akman, üvey baba Rahmi Akman ve çocukların dayısı S.C.G mahkeme salonunda 6'ncı kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya babaanne Günay S. ile farklı illerden gelen baro avukatları ve dernek temsilcileri de katıldı.

Mahkemede, sanıkların tutukluluk talebi reddedildi, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verildi.

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