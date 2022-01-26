Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu
Aydın’ın Efeler ilçesinde emekli emniyet müdürü Cafer Demirtaş, evinde ölü bulundu.
TÜRKİYE 26.01.2022, 14:47
Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir evde silah sesi duyuldu. Sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişinin emekli 4. sınıf emniyet müdürü Cafer Demirtaş olduğunu tespit ederken sağlık ekipleri, Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelere göre Demirtaş'ın beylik tabancası ile intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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