Emine Erdoğan'dan "Hayvanları Koruma Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hayvanlara destek olmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" dedi.

TÜRKİYE 04.10.2021, 19:50
Emine Erdoğan'dan "Hayvanları Koruma Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü paylaşımı yaptı.

Paylaşımda, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım." çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında kedi ve köpeklerle çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.

#Emine Erdoğan #4 Ekim Hayvanları Koruma Günü #AksuTV
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