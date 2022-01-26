Engelli çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis
Yüzde 70 zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunan 64 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 8 Kasım 2020 tarihinde, yüzde 70 zihinsel engelli H.İ. isimli 17 yaşındaki erkek çocuğunun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.
Engelli çocuk, 64 yaşındaki N.Z.A. isimli şahıs tarafından farklı tarihlerde cinsel istismara uğradı.
H.İ.'nin ailesinin hayvancılık ile uğraştığı, şüpheli N.Z.A.'nın da "bayat ekmekleri hayvanlara verirsiniz" bahanesiyle 17 yaşındaki genci eve çağırdığı ve defalarca istismarda bulunduğu öğrenildi.
TUTUKLANDI
Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLU SANIK DA KATILDI
Hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açılan N.Z.A'nın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık N.Z.A. katıldı.
TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Duruşmada, mağdur H.İ.’nin fiziki muayene bulgusunda istismara uğradığının kesinleştiği rapora da yer verildi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık N.Z.A., tutuklu olduğu süre zarfında mağdur olduğunu söyleyerek, tahliye ve beraatini istedi.
30 YIL HAPİS
Mahkeme heyeti, sanığın "nitelikli cinsel istismar" suçundan 24 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
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