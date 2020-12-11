Erdoğan: Talepleri haklı değildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar. Türkiye için haklı olan bir süreç var. Bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. AB üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var. Vize serbestisinden tutun gümrük muafiyetine varıncaya kadar...Temenni ederim ki bu süreci adil bir şekilde tamamlarız.