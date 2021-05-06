Erdoğan ve Putin, Sputnik V aşısının tedarikini görüştü

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama sürecinde 5 ay geride kaldı, 24 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

Aşı tedarikine yönelik çalışmalar ise sürüyor. Bugüne kadar Çin ile 100 milyon, Almanya ile 90 milyon, Rusya ile de 50 milyon dozluk aşı anlaşması yapıldı.

Ayrıca Rusya Türkiye'de ortak aşı da üretimi için de anlaşmaya varıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de telefon görüşmesinde COVID-19’la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konularını ele aldı.

Aşı üretiminde de iş birliği vurgusu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan anlaşma kapsamında Rusya’dan Türkiye’ye gönderilecek Sputnik V aşısının sevkıyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin pek çok alanda tesis ettiği iş birliğine aşı üretiminin de dahil olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanmasında Türk-Rus iş birliğinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yukarı Karabağ konusunda da bölgesel normalleşme ve istikrar sürecinin iyi kullanılması gerektiğini dile getirdi.