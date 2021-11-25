Eren Kış-8 operasyonu başladı
Mardin'de 670 askeri personelin katıldığı “Eren Kış-8 Operasyonu başlatıldı.
TÜRKİYE 25.11.2021, 09:18 25.11.2021, 09:35
Terörle mücadelede sınırlarımız içinde Eren operasyonları ile sürüyor.
İçişleri Bakanlığı Mardin kırsalında “Eren Kış-8 Şehit Abdullatif Emen operasyonunun başlatıldığını duyurdu.
Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 670 personel görev alıyor.
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