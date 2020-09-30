Ermenistan kendisi açıkladı: Azerbaycan'dan büyük darbe! Paşinyan'dan da Türkiye'ye suçlama

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ERMENİSTAN'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış görüşmelerine hazır olmadıklarını açıkladı. Washington Post yazarı David Ignatius'a röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a suçlamalar yöneltti. Ermeni lider, Ankara'nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırdığını iddia ederek, Türkiye'nin yeni hedefinin Kafkasya olduğunu söyledi.

ERMENİSTAN: AZERBAYCAN BİZİ UZAKTAN VURUYOR

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Shushan Stepanyan ise, Azerbaycan'ın Türk İHA'larını kullanarak, hava savunma sistemlerine yaklaşmadan uzaktan operasyonlar yaptığını söyledi. Stepanyan, Azeri Ordusu'nun havadan karaya uzun menzilli füzeler kullandığını belirtti.