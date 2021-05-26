Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzincan'ın yanı sıra Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Rize'nin bazı ilçelerinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre hasar oluşmadı.
TÜRKİYE 26.05.2021, 01:21
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.37'de Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Zeminden 7.34 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Erzincan'ın yanı sıra Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Rize'nin bazı ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde hasar oluşmadı.
KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.2 OLARAK AÇIKLADI
Bu arada Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.
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