Esenyurt'ta güvenlik görevlilerine saldırı
Tartıştıkları sitenin güvenlik görevlilerine sopayla saldıran yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alınırken, güvenliklerden biri yaralanarak hastanelik oldu.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitenin güvenlik görevlileri ile yabancı uyruklu bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık yaşandı.
Sözlü tartışmaya başka iki yabancı uyruklu kişi daha müdahil olunca ortalık karıştı.
SOPALARLA SALDIRDILAR
Ellerine sopa alan yabancı uyruklular, güvenlik görevlilerine saldırdı. Kavgada güvenlik görevlilerinden biri yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırdı.
3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri polis merkezine götürdü. Yabancı uyruklu 3 kişinin evi, polis ekipleri tarafından arandı. Yapılan aramalarda şüphelilerin evinde ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve eski model olduğu öğrenilen jammer bulundu. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Yaşanan kavga anları ise cep telefonu ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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