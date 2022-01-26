Esenyurt'ta yolda kalan taksiden indi, ücret ödemedi
Kar nedeniyle taksinin yolda kalmasına sinirlenerek ücreti vermeyen turist kadınla taksici arasında sözlü tartışma çıktı. Kadın ücreti ödemedi, taksici duruma isyan etti.
TÜRKİYE 26.01.2022, 13:14
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı.
Sürücüler zor anlar yaşarken, yolda kalan bir taksici ile müşterisinin kavgası kameraya yansıdı.
YOLDA KALMASINA SİNİRLENDİ
Taksinin yolda kalmasına sinirlenen turist kadın, ücreti ödemeden araçtan indi.
Kadının ardından taksiden inen şoför, ücreti istedi.
TAKSİCİ-YOLCU ARASINDA İTİŞME
Ücret için tartışan ikili arasında kısa süreli itişme yaşandı.
Kendisini durdurmaya çalışan taksiciyi kayda almaya başlayan kadın, sonrasında bağırarak derdini anlatmaya çalıştı.
ÜCRETİ ÖDEMEDEN GİTTİ
Valizini alan turist kadın, taksicinin ısrarlarına rağmen ücreti vermeden oradan ayrılırken, sürücü ise bu duruma isyan etti.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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