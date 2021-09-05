Esenyurt’ta, İETT otobüsü ile çarpışan motokurye etrafa saldırdı
İETT otobüsünün çarpmasıyla yere düşen motokurye sinirlenerek olay yerine arkadaşını da çağırdı. Kuryelerin, otobüs şoförüne küfürler yağdırarak otobüsü tekmelediği anlar kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 05.09.2021, 12:29
İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde, 4 Eylül günü öğle saatlerinde, yemek servisi yapan motokurye ile İETT otobüsü çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile yere düşen motokurye sinirlenince, olay yerine arkadaşını da çağırdı.
Motokuryeler, içerisinde yolcu bulunan İETT otobüsünü tekmelemeye başladı.
VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Camlara saldıran kuryeler bir yandan da küfürler savurarak hem otobüs şoförünü hem yolcuları zor durumda bıraktı.
Vatandaşlar, kuryeleri sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, otobüste maddi hasar meydana geldi.
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