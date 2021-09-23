Eskişehir'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
TÜRKİYE 23.09.2021, 10:12 23.09.2021, 10:16
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Aşağıkepen Mahallesi yakınında, Ömer Yadigar idaresindeki 06 AFH 375 plakalı hafif ticari araç, Mustafa Cihan Çaydaş'ın kullandığı 26 HN 600 plakalı pikapla çarpıştı.
2 ÖLÜ, 2 YARALI
Kazada ağır yaralanan sürücüler Yadigar ve Çağdaş ile araçlarda bulunan Saadet Nur Karabulut ve Fikriye Çaydaş, 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ömer Yadigar ile Saadet Nur Karabulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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