Ev almak isteyen kadın 20 bin lira dolandırıldı

İstanbul'da yaşayan Emine Polat, Esenyurt Üçevler Mahallesi’nde görüp beğendiği ev için bir emlakçı firmasıyla anlaştı.

Evi ekspertize dahi gösteren Polat, emlak firmasına 20 bin TL kapora verdi.

ALDIĞI EV BAŞKASINA DA SATILDI

Tapu işlemlerini yapmaya gittikleri gün Polat’a bir bahane sunan satıcılar, erteleme teklifinde bulundu. Yaşanan ertelemenin uzaması sonrası satın almak istediği eve giden Polat, evde bir başkasının oturduğunu gördü.

SAVCILIĞIN YOLUNU TUTTU

Olaydan sonra Polat, emlak ofisine giderek satıcılar ile tartıştı. İddiaya göre Polat istemesine rağmen kapora olarak verdiği 20 bin lira kendisine iade edilmedi ve hakaret edildi. Olaydan sonra mağdur kadın, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

"EVE BİR GİRDİM İÇERİDE İRANLI BİR KADIN VAR"

Yaşanan olayları anlatan Polat, emlak şirketine gidip sözleşme yaptıklarını ve kaparo olarak kendisinden 20 bin lira alındığını belirterek, “Evi başkasına sattıklarını öğrendim. Eve bir gittim İranlı bir kadına satmışlar evi. Ofislerine gittim, başka bir emlakçı satmış bizim haberimiz yok diyorlar. Ben ofislerine gittim paramı iade edin dedim. 215 bin liraydı aldığım daire 20 bin lira kapora verdim. Bunların kendi savunmaları ise sen tapuya gelmedin biz tapuya başvuru yaptık hizmet bedelini alırız içinden diyorlar. Tamam hizmet bedelini alın diyorum. Bana bir mesaj göndermişler tapu başvurusu yaptık diye. Onu da bilenlere gösteriyorum onlar da bunun orijinal bir görüntü olmadığını söylüyorlar.” dedi.

"8 AY BOYUNCA OYALADILAR"

Evi yapan firma ile görüştüğünü de söyleyen Polat, “Dava açtım. Savcılığa nitelikli dolandırıcılık suç duyurusunda bulundum. Noterden ihtar çektirdim. Hiçbir şekilde umurlarında değil. Ofislerinde beklerken darbedildim bir çalışanları tarafından. İnternetten araştırdığım kadarıyla aynı firma hakkında birçok şikayet var. Beni oyalamaya çalışıyorlar. 8 ay boyunca beni oyaladılar.Sürekli oyalama derdindeler. Biz müteahhite parayı verdim dedim. Müteahhitle de konuştum o da ben tapu vermeden asla böyle bir şey talep etmem diyor.” diye konuştu.