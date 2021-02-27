Evlat nöbeti başlatan ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

Van'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, çocuklarına, teslim olmaları ve devletin şefkatine sığınmaları çağrısı yaptı.

TÜRKİYE 27.02.2021, 16:38 27.02.2021, 16:42
Evlat nöbeti başlatan ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

Çocuklarının, bölücü terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, evlatları kandırılan tüm ailelere umut oldu.

Daha önce Diyarbakır'a giderek evlatları için oturma eylemine katılan 7 aile, memleketleri Van'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başladı.

  • Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı

Eylemi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten aileler, yıllardır görmedikleri çocuklarına kavuşacakları günün hayalini kuruyor.

"Burayı terk etmeyeceğiz"

Terör örgütünce 2014'te dağa götürülen 18 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Fevzi Yağmur, AA muhabirine, yıllardır çocuğundan haber alamadığını belirtti.

Yağmur, 45 gün boyunca Diyarbakır'daki oturma eylemine katıldıklarını vurgulayarak, "Bundan sonra eylemimizi burada sürdüreceğiz. Burayı terk etmeyeceğiz. Sürekli Kürt haklarından söz edenler çocuklarımızı ne hakla kaçırdı. Hak böyle aranmaz. Ciğerimiz yanıyor. Oğluma ve gençlere sesleniyorum, gelin ülkenize teslim olun, devletinize sığının." dedi.

"Çocuklarımız kurşunların önüne atılıyor"

2015'te 17 yaşındaki kızı Şilan Dayan'ın dağa götürüldüğünü anlatan anne Atiye Dayan ise yıllardır evladının özlemiyle yaşadığını ifade etti.

Kızını HDP ve PKK'dan istediğini dile getiren Dayan, "Diyarbakır'a gitmek için imkanlarımız yoktu. Artık buradayız. O binada oturan HDP'lilere verecek bir bedelim yok. Çocuğumu onlardan istiyorum. Sabaha kadar kızımın kıyafetlerini kokluyorum. Bütün HDP ve PKK mağdurlarına sesleniyorum, korkmayın sesinizi yükseltin. Biz de korkmuyoruz, eylemimiz çocuklarımızı alıncaya kadar devam edecek. Pervin Buldan'ın çocukları özel kreşlerde okuyor, bizim çocuklarımız dağlarda kurşunların önüne atılıyor. Kızıma sesleniyorum, bir an önce gel. Bu bebek katillerine verecek çocuklarımız yok."

"Kızım kardeş katili olmasın"

13 yaşındaki kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar da "Bir oğlum asker, bir kızım dağda. Kızım kardeş katili olmasın. Gel kızım, devlet güçlerimize teslim ol, onlar sizi kandırıyor. Evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan istiyoruz." dedi.

Oğlu için oturma eylemine katılan Eyyüp Baran, "Ölsek de bu eylemimize devam edeceğiz. Biz kazanacağız, onlar kahrolacak. Allah onları perişan etsin. Çocuklarımızın dağa kaçırılmasından HDP sorumlu, hesap vermeli." diye konuştu.

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını aktaran Fikret Koç, çocuklarına kavuşma ümidiyle daha önce Diyarbakır'daki oturma eylemine katıldıklarını, bundan sonra Van'da bu eylemi sürdürerek evlatlarına kavuşmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Çalıştığı sırada PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürülen oğluna kavuşmanın hayalini kuran Begihan Ağa ise "Uzun yıllar çocuğumu aradım bulamadım. Yüreğimi yaktılar, ailemin huzurunu bozdular. Onlardan çocuklarımızı getirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmen olmak isteyen 22 yaşındaki oğlunun terör örgütünün elinde olduğunu belirten Heyivhan Tan da şunları dile getirdi:

"Oğlum İstanbul'da çalışırken kandırılarak dağa götürüldü. Daha yeni askerliğini bitirmişti. Öğretmen olacaktı. O günden bu yana oğlumdan haber alamıyorum. Evladımı getirmelerini istiyorum. Bunun için buradayız. Sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı
#Van #evlat nöbeti #pkk #HDP #van anneleri
Yorumlar (0)
14°
açık
Namaz Vakti 27 Şubat 2021
İmsak 05:40
Güneş 07:00
Öğle 12:50
İkindi 15:59
Akşam 18:30
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Antalyaspor 26 34
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. Altınordu 24 44
4. İstanbulspor 23 43
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Eibar 25 22
17. Deportivo Alaves 24 22
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20