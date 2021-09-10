Evlenen genç kadın, düğün günü annesini kaybetti

Hemşire Kübra Sepetci ile hemşire Hasan Tunç, düğün töreni için Samsun'a geldi.

Düğün hazırlıkları yapan gelin, salona gitmek için ailesiyle vedalaştığı sırada 56 yaşındaki anne Beyhan Sebetci kalp krizi geçirdi.

KALBİ DURDU

Olay 112 ekiplerine haber verildi.

Kız tarafının evine giden sağlık ekipleri, kalbi duran Beyhan Sepetci'ye kalp masajı yapıp müdahale etti.

Sepetci, İlk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DÜĞÜN SALONU YERİNE HASTANEYE GİTTİLER

Gelin ve damat, düğün salonu yerine soluğu hastanenin acil servisinde alırken davetliler de hastaneye koştu.