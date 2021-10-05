FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’ün 'kasası'na hapis

FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'a silahlı terör örgütüne üyelikten 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

TÜRKİYE 05.10.2021, 17:32
FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’ün 'kasası'na hapis

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tayfun Aktaş avukatıyla katıldı.

Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tayfun Aktaş'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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