FETÖ sanıkları hesap veriyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin mart ayında 7 ildeki 39 davada 845 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Mart ayında 7 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 39 dava görülecek. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlardan açılan davalarda 845 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da aralarında bulunduğu 512 sanığın yargılanmasına 1 Mart'ta Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

FETÖ'nün "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle örgütün elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu televizyonunun yayın grubu başkanı Hidayet Karaca, eski Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ve eski emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı dava ise 3 Mart'ta İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Mart ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:

1 Mart

Dava adı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin dava (512 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-2 Mart

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eğitim yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki emniyet yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Mart

Saat: 11.00

2 Mart

Dava adı: Adana'daki FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Mart

Saat: 11.00

3 Mart

Dava adı: FETÖ'nün "Tahşiyecilere kumpas" kurduğu iddialarına ilişkin ikinci dava (45 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Mart

Saat: 11.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eğitim yapılanmasına yönelik dava (8 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem eyalet yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Mart

Saat: 11.00

4 Mart

Dava adı: "Balyoz'da kumpas" davası (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Mart

Saat: 11.00

Dava adı: Sakarya'da FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakınlarının yargılandığı dava (2 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Mart

Saat: 10.20

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem imam yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki polis yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Mart

Saat: 14.00

5 Mart

Dava adı: Mubariz Gurbanoğlu'nun "FETÖ üyeliği" suçundan yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Mart

Saat: 11.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem askeri yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki polis yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Mart

Saat: 14.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eğitim yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Mart

Saat: 15.30

8 Mart

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem eyalet yapılanmasına yönelik dava (9 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eğitim yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Mart

Saat: 10.00

10 Mart

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem askeri yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Mart

Saat: 10.00

11 Mart

Dava adı: Eski Ankara Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (34 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Mart

Saat: 11.10

12 Mart

Dava adı: FETÖ'nün sözde "kadim abi"si Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Mart

Saat: 14.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki emniyet yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 12 Mart

Saat: 10.00

15 Mart

Dava adı: Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Süleyman Büyükberber hakkındaki FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Mart

Saat: 13.30

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eğitim yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki komiser yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Mart

Saat: 15.00

16 Mart

Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (21 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Mart

Saat: 12.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki polis yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Mart

Saat: 10.00

18 Mart

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem askeri yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Mart

Saat: 10.00

19 Mart

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki komiser yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 19 Mart

Saat: 10.00

22 Mart

Dava adı: FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava (39 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Mart

Saat: 11.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem askeri yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Mart

Saat: 10.00

Dava adı: Balıkesir'de FETÖ'nün Polis MYO'daki mahrem yapılanmasına yönelik dava (11 sanıklı)

Yer: Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Mart

Saat: 10.00

23 Mart

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki finans yapılanmasına yönelik dava (7 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 23 Mart

Saat: 10.00

26 Mart

Dava adı: "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Mart

Saat: 11.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki eğitim yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Mart

Saat: 10.00

29 Mart

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki polis yapılanmasına yönelik dava (6 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Mart

Saat: 10.00

30 Mart

Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (15 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 30 Mart

Saat: 10.50

31 Mart

Dava adı: FETÖ'nün medya yapılanması davası (8 sanıklı)

Yer: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 31 Mart

Saat: 11.00

Dava adı: FETÖ'nün Adana'daki mahrem askeri yapılanmasına yönelik dava (5 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 31 Mart

Saat: 10.00