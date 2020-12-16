Fındık alım süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun fındık alım sürecine ilişkin yeni kararı duyurdu.

Pakdemirli Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Fındık üreticilerimize müjde. TMO'muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun."