Fren yerine gaza basınca yaşlı adam hayatını kaybetti

Fren yerine gaza bastığı öne sürülen Cuma Y.'nin otomobili kaldırımda yürüyen Ahmet Turaç'a çarptı. Otomobilin altında kalan ve sürüklenen Turaç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜRKİYE 12.09.2021, 15:23
Fren yerine gaza basınca yaşlı adam hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde 01 CIZ 68 plakalı otomobil, sürücüsü Cuma Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Cuma Y.'nin fren yerine gaza bastığı iddia edilirken, kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen 74 yaşındaki Ahmet Turaç'a çarptı.

Aracın altında kalan Turaç metrelerce sürüklenerek kanlar içerisinde kalırken, otomobil ise yol üstünde bulunan bir dükkana çarparak durdu.

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Çevredekilerin kazayı haber vermesiyle bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Turaç, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Turaç, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

EHLİYETİNİ 1 AY ÖNCE ALDI

Ahmet Turaç'ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sürücü Cuma Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ehliyetini bir ay önce aldığı iddia edilen sürücü Cuma Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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