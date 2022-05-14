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Garip hırsızlık: Kıymalı yumurta yapıp yedi

Ramazan Bayramı tatilinde girdiği evde "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" diyen hırsız bununla da yetinmeyip,kıymalı yumurta yapıp karnını doyurdu.

TÜRKİYE 14.05.2022, 12:53
Garip hırsızlık: Kıymalı yumurta yapıp yedi

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeakılla durgunluk veren hırsızlık olayı yaşandı.

Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti. Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi.

"Allah size daha iyilerini versin"

Polisin eve gelmesiyle birlikte yapılan çalışmalarda dolabın üzerinde "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin." yazılı not kağıdını buldu.

Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi. Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti. Levent Karademir evine giren hırsızdan şikayetçi oldu.

Denizli de garip hırsızlık: Kıymalı yumurta yapıp yedi #1

"Yüzsüzlüğün bu kadarı"

Mağdur Levent Karademir yaptığı açıklamada, "Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış. Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış." diye konuştu.

"Bilgisayarı getirirse şikayetimi geri alacağım"

Karademir, "Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı.  Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım" dedi.

Denizli de garip hırsızlık: Kıymalı yumurta yapıp yedi #2

Denizli de garip hırsızlık: Kıymalı yumurta yapıp yedi #3

#Ramazan Bayramı #Hırsızlık #Kıymalı yumurta
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