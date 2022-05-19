Gaziantep'te arazi kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Oğuzeli ilçesi Taşlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan amca çocukları arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyüp, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah sesini duyan mahalleli ise durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ömer Karakan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağabeyi Ahmet Karakan ile Mehmet ve Osman Karakan'ı Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Karakan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet ve Osman Karakan'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.