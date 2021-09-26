Gaziantep'te eski damat dehşeti: Engelli kayınpederini dövdü
Kızının eski eşi tarafından darbedilerek kanlar içinde kalan baba, uzaklaştırma kararına rağmen rahat bırakmayan şahıs için yetkililerden yardım istedi.
TÜRKİYE 26.09.2021, 09:44
Gaziantep’in Araban ilçesinde yaşayan engelli İbrahim K.’nin evine boşanan kızı Zeliha K.’nin eski kocası E.K. geldi.
Bu esnada İbrahim K. ve aile fertleri ile E.K. arasında tartışma çıktı.
ESKİ KAYINPEDERİNİ DARBETTİ
Tartışma sırasında şüpheli E.K., eski eşini, eski eşinin engelli babasını ve diğer aile fertlerine şiddet uyguladı.
Olay sonrası engelli İbrahim K.’nin yüzü gözü kanlar içinde kaldı.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Mahalle halkının araya girmesiyle kavga daha da büyümeden sona erdirilirken, mağdur İbrahim K. ve eşi Elmas K. ile kızı Zeliha K. olay sonrası jandarma karakoluna giderek kendilerini darp eden E.K.’den şikayetçi oldu.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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