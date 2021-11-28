Gaziantep'te fıstık bahçesinden çıkan cesetlerle ilgili 4 gözaltı

Gaziantep’in Karkamış ilçesine bağlı ada mevkisinde Fırat Nehri kenarında günlerdir kendilerinden haber alınamayan İbrahim C. (23) ile Harun Ö.’den (25) iz bulundu.

İki kişinin kullandığı otomobil 2 gün önce Keklikoğlu Mahallesi yakınlarındaki Sarıkaya mevkisinde yakılmış halde görüldü.

Kayıp iki genci arama çalışmaları devam ederken iki arkadaşın cesedi dün sabah Fırat Nehri kenarındaki bir fıstık bahçesinde gömülmüş halde bulundu.

CESETLERİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki gencin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.