Gaziantep'te fıstık bahçesinden çıkan cesetlerle ilgili 4 gözaltı
2 gencin cansız bedenleri, fıstık bahçesinde gömülü halde bulunmasının ardından, olayla ilgili polis ekiplerinin yakaladığı 4 şüpheli, Nizip Adliyesinde mahkemeye çıkarıldı.
TÜRKİYE 28.11.2021, 14:33
Gaziantep’in Karkamış ilçesine bağlı ada mevkisinde Fırat Nehri kenarında günlerdir kendilerinden haber alınamayan İbrahim C. (23) ile Harun Ö.’den (25) iz bulundu.
İki kişinin kullandığı otomobil 2 gün önce Keklikoğlu Mahallesi yakınlarındaki Sarıkaya mevkisinde yakılmış halde görüldü.
Kayıp iki genci arama çalışmaları devam ederken iki arkadaşın cesedi dün sabah Fırat Nehri kenarındaki bir fıstık bahçesinde gömülmüş halde bulundu.
CESETLERİ MORGA KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki gencin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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