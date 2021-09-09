Gaziantep’te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep’te, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız şekilde sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan takip ve çalışmalar sonucu şüpheli olduğu belirlenen 2 şahsı gözaltına aldı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.