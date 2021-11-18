Gaziantep’te, kedileri çuvala koyup götürürken yakalandı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Akyol Mahallesi'nde oturan Tuba Kalkan, geceleri beslediği sokak kedilerinin sayılarının azalmaya başladığını fark etti.

Mahallede dolaşan Kalkan, önceki gece kimliği belirsiz kişinin elinde taşıdığı çuvaldan kedi sesleri geldiğini duyunca, cep telefonu kamerasını açarak görüntü çekmeye başladı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Kalkan, daha sonra mahallelinin de yardımıyla çuvaldaki kedileri kurtardı.

Çuvaldaki kedileri ne için topladığı bilinmeyen kişi, kayıplara karışırken, polisi arayan Tuba Kalkan, çektiği görüntülerdeki kişiden şikayetçi oldu.

“ÇUVALIN İÇİNDEN GELEN KEDİ SESLERİNİ DUYUNCA MÜDAHALE ETTİM”

Gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslediğini anlatan Tuba Kalkan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gece besleme yapıyorum ve bu bölgedeki kedilerin sayısının azaldığını fark ettim. Gece yine besleme yaparken, bir kişi elinde çuvalla kedileri toplamış götürüyordu. Zaten günlük besleme yaptığımız sırada baktığımızda sürekli kedilerin eksildiğini fark ediyorduk. Çuvalın içinden gelen kedi seslerini duyunca müdahale ettim. Çevredeki mahallelinin yardımıyla kedileri kurtardık. Kedileri ne için topladığını bilmediğimiz bu kişiyle ilgili polise şikayette bulunduk. Hayvanlara zarar verenlerin cezalandırılmasını istiyorum.”

Tuba Kalkan'ın şikayetçi olduğu kişinin kimliğinin tespit edilip yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.