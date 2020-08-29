Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gündemle ilgili konuştu!

Davutoğlu burada yaptığı konuşmada iktidarın pandemi koşullarına göre hareket etmediğini iddia etti

Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın ekonomiyi düzeltmek için yeterli olmadığına değinen Davutoğlu şöyle konuştu

“Şuanda Türkiye’de bir ekonomik deprem yaşanıyor bu depremi örtmek için 3 yıl sonra başlayacak 6 yıl sürecek toplamda 68 milyar dolar gelir getireceği söylenen oda bütün rezerv işletilirse böyle bir gelir kaynağı öngörülerek Karadeniz’de bir şov yapıldı.”