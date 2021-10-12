Gençler risk altında!

Delta varyantı, özellikle gençleri vuruyor. “Bana bir şey olmaz, virüs bana bulaşmaz” diyerek aşı olmayan gençler hastalığı ağır geçiriyor. Can kayıpları da yine bu grupta yoğun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün, "Bize salgından çıkış yolunu gösterin. Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay. COVID’siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir" ifadeleriyle gençleri uyardı.

"Salgında zirveyi İstanbul belirleyecek"

TRT Haber’e konuşan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, "İstanbul’daki hastane ve yoğun bakımlarda yer var ancak salgında zirveyi de gene İstanbul belirleyecek" dedi. Aşıların etkinliği konusunda soru işareti olmadığını vurgulayan Cinel, 30 yaş altı kişilerin aşılanmasının ise kritik önemini vurguladı.

Servislerde ve yoğun bakımda yaş ortalaması 25-35

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de Delta varyantının gençlerde daha fazla görüldüğünü, çok ağır vakalar olduğunu belirterek, "Şu anda serviste, yoğun bakımda takip ettiğimiz hastalarımızın yaş ortalaması 25-35. Önceden hastalığı yok. Sapasağlam insanlar bunlar. Bakıyorsunuz çok ağır bir tabloyla karşımıza geliyor. Entübe oluyor. Yoğun bakımda takip ediliyor. Kaybettiklerimiz de oluyor. Oysa bunları önlemek mümkün" diyerek durumun ciddiyeti hakkında bilgiler paylaştı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı da olan Prof. Dr. Özlü, salgının seyrinin kısa vadede değişmeyeceğini çünkü dünyadaki aşılama oranlarının istenilen düzeyde olmadığını ifade etti.

Türkiye'de 100 milyonu aşkın doz aşı yapıldığını aktaran Özlü, neredeyse herkesin aşılandığını, artık aşılar konusunda tereddüdün olmaması gerektiğini, bilimsel çalışmalar, raporların yanı sıra 3-4 doz aşı yaptırmış insanların gayet sağlıklı olduğunun gözlemlendiğini dile getirdi.

Şu an aşı dışında alternatif yok

Prof. Dr. Özlü, aşı olunmazsa hayatın geri kazanılmasının çok zor olduğunun altını çizerek, "Hala maskeli dolaşmak, dikkat etmek zorundayız. Kapalı alanlara, kalabalıklara girmekte tereddüt ediyoruz ki girmemeye çalışıyoruz. Dostlarımızla bir arada oturup yiyip içemiyoruz. Çocuklarımızı okula gönderirken tereddüt ediyoruz. Artık bunları geride bırakmayı istiyoruz. Bir daha yasaklara dönmeyi hiç istemiyoruz. Bunun yolu şu anda aşı. Başka bir çözümü, alternatifi şu anda yok" diye konuştu.

Tevfik Özlü, aşıların işe yaradığının tüm dünyada görüldüğünü, etkisinin ortaya konulduğunu, bununla ilgili gerçek yaşam verileri olduğunu dile getirdi. Bir an önce herkesin tam doz aşısını yaptırmasını, hiç aşı olmayanların hemen aşılanmaya başlamasını öneren Özlü, ilk dozlarını yaptıranların 2. dozlarını, 2 doz inaktif aşı olanların 3. dozlarını, hastalığı geçirenlerin ise tek doz aşılarını olmaları gerektiğini hatırlattı.