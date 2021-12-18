Gözaltına alınırken husumetlisi tarafından vuruldu
Sincan ilçesinde, havaya rastgele ateş eden bir kişi polisler tarafından gözaltına alındığı sırada husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.
TÜRKİYE 18.12.2021, 09:40
Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı İstasyon Mahallesindeki Kartal Sokak'ta S.A., havaya rastgele 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
POLİS GÖZALTINA ALIRKEN HUSUMETLİSİ YARALADI
Polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişi tarafından vurulan S.A. yaralandı. Husumetlisini vuran şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı.
Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. S.A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
YARALININ DURUMU AĞIR
S.A’yı vurup kaçan şahıs ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. S.A.’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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