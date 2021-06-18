Gri kategorideki terörist sınırda yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonları sürüyor.

Operasyonlar kapsamında son olarak terör örgütü PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, Türkiye-İran sınırında yakalandı.

Haberi Erzurum Valiliği duyurdu.

GRİ KATEGORİYE ÇİZİK

İslam Biliz'in, arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı öğrenildi.

Terörist Biliz'in 2015 yılında PKK\KCK'ya katıldığı ve Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı ile sabotaj eğitimi aldığı tespit edildi. Biliz, Erzurum'un Karayazı kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösteriyordu.