Hadımköy'de kaybolan kızlardan birinin babası "Kore" iddialarını yalanladı
Arnavutköy'e bağlı Hadımköy'de kaybolduktan sonra Avcılar'daki bir parkta bulunan 3 kız çocuğundan Nazar Memiş'in babası Özay Memiş de kızların Kore'ye gitmek için evden çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı. Memiş, "Sordum ben kızıma ama 'Gidemeyiz oraya, nasıl gideceğiz oraya' diyor. Uzak bir yer olduğunu biliyorlar. Öyle bir şey yokmuş" ifadelerini kullandı.
İstanbul Arnavutköy'e bağlı Hadıköy'de evlerinden çıktıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınmayan 3 kız çocuğu Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş, Avcılar Belediyesi tuvaletlerinde kameralara yansıdıktan sonra yine Avcılar'da bir parkta bulunan kızların Kore'ye gitmeye çalıştığı iddia edilmişti.
Ancak Tuana ve Efsa'nın annelerinden sonra Nazar'ın babası da Kore iddialarını yalanladı.
"EVDEN UZAKTA PİKNİK YAPALIM" DİYORLAR
Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Herkesten Allah razı olsun. Hadımköy halkından, Emniyet Müdürlüğümüzden, hepsi çok ilgilendiler. En sonunda bulduk. Evden piknik yapmaya diye çıkıyorlar.
'Evden uzakta piknik yapalım' diye dolmuşa biniyorlar. 'Nereye gidelim' diye konuştuktan sonra Avcılara gitmeye karar veriyorlar. Orada da karanlık olunca kalmışlar orada. Korkmuşlar dönememişler. Kore müziklerini seviyormuş.
Sordum ben kızıma ama 'Gidemeyiz oraya, nasıl gideceğiz oraya' diyor. Uzak bir yer olduğunu biliyorlar. Öyle bir şey yokmuş" ifadelerini kullandı.
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