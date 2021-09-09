Hafriyat kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf. L. yönetimindeki hafriyat kamyonu, eczaneden ilaç aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Ahmed El Hamed'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmed El Hamed'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hamed’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Yusuf. L. gözaltına alındı.