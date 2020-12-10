Hain saldırının 4.yıl dönümü!
İstanbul Beşiktaş'ta 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısının 4. yıl dönümü unutulmadı. Şehit olanlar için saldırının düzenlendiği noktada anma töreni düzenlenecek. 10 Aralık 2016'daki patlamanın yıl dönümü ve şehit olanlar sosyal medya kullanıcıları tarafından da hatırlatılıyor.
10 Aralık 2016'da ne olmuştu?
İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında Cumartesi akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu, sekizi sivil en az 47 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi.
Beşiktaş ile Bursaspor arasında Cumartesi akşamı yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana geldi. Patlamalardan ilki TSİ 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.
İKİNCİ HAİN SALDIRI!
İkincisi ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.
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