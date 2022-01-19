Hakkari'de 39 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Emniyet ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçede bir araçta arama yapan ekipler, marşpiyel kısmına gizlenmiş 39 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Sürücü gözaltına alındı.