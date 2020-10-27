Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TÜRKİYE 27.10.2020, 21:38
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yıldırım-2 Cilo Şehit Polis Memuru Hasan Yılmaz Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."
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