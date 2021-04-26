Hakkari - Van yolunda askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
Hakkari'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.
TÜRKİYE 26.04.2021, 14:26
Kaza, sabah saatlerinde Hakkari- Van yolunun 15'inci kilometresindeki Aslankaya Tüneli yakınında meydana geldi. Askeri personelin taşındığı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 asker yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Hakkari - Van yolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı.
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