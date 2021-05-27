Hamile kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü!

Mersin'de töre cinayetine kurban giden 17 yaşındaki İrem Bahçe'nin ölümüne ilişkin ayrıntılar hazırlanan iddianameyle birlikte belli oldu. Annesi, babası ve 2 ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet istenen davanın iddianamesinde, Bahçe'nin amcasının oğlunun nişanı atmasının ardından hamile olduğunun ortaya çıktığı ve kendisi intihar etmeyince ağabeyi tarafından öldürüldüğü bilgisi yer aldı.

TÜRKİYE 27.05.2021, 19:04
Hamile kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü!

Mersin'de 7 Kasım 2019'da merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İrem Bahçe isimli genç kız evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile olduğu anlaşılan İrem, tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata sadece 3 ay tutunabildi.

Kahreden olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Söylentilerin ardından amcasının oğluyla nişanlanan Bahçe ile amcasının oğlu arasındaki nişan bozuldu. Hamile olduğu ortaya çıkan Bahçe'nin ailesi tarafından intihara zorlandığı ancak daha sonra ağabeyi tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜLER

Genç kızın banyoda ölü halde bulunmasının ardından olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi. Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube Amirliği ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Sorguda, aile fertleri çelişkili ifadeler verdi.

Töre cinayetinde iddianame bitti! Hamile kardeşini gözünü kırpmadan öldürmüş

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım Bahçe (48), anne Saadet Bahçe (54), ağabeyler Vedat Bahçe (22) ve Mehmet Ali Bahçe (20) ile amcalar Mehmet Veyis Bahçe (33), İbrahim Bahçe (44) ve Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına alıp, Mersin'e getirdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

7 kişi, ilk başta İrem'in babası Kasım Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabeyi Mehmet Ali Bahçe ifadesinde, kardeşinin öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Töre cinayetinde iddianame bitti! Hamile kardeşini gözünü kırpmadan öldürmüş

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerden anne, baba ve 2 ağabey hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

KENDİ ARALARINDA ÖLMESİ GEREKTİĞİNE KARAR VERDİLER

İddianamede İrem Bahçe'nin ölümüne ilişkin detaylara yer verildi. İddianamede, Bahçe'nin yaşadıkları köyde gençlerle görüşmesinin konuşulması üzerine halasının oğlu M.B. ile nişanlandırıldığı, M.B.'nin nişanı devam ettirmemesiyle Bahçe'nin hamile olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. İddianamede ailenin oturduğu köydeki örf ve adetler gereğince namuslarının lekelendiği ve dolayısıyla toplum içine çıkamaz hale geldikleri düşüncesiyle kızın ölmesi gerektiği kanaatine varıp, bu şekilde karar aldıkları ifade edildi.

GÖZÜNÜ BİLE KIRPMADAN ÖLDÜRMÜŞ

İrem Bahçe'nin ölümü için tarım işçisi olarak çalışma bahanesiyle Mersin'e getirildiği kaydedilen iddianamede, belli bir süre geçmesine rağmen İrem'in kendi canına kıyamaması üzerine ailesinin ve amcalarının yönlendirmesi üzerine ağabey Mehmet Ali Bahçe tarafından baba Kasım Bahçe'ye ait ruhsatsız tabancayla başından vurularak öldürüldüğü kaydedildi. İrem Bahçe'nin anne, baba ve 2 ağabeyi ile 3 amcasının yargılanması ilerleyen günlerde başlayacak.

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