Hatalı sollama faciaya neden oldu: 8 yaralı

Aksaray’dan Yeşilova Beldesi istikametine seyreden 53 yaşındaki Sayit D. yönetimindeki 68 HT 717 plakalı hayvan yüklü kamyonet, karşı şeritten sollamaya çıkan 43 yaşındaki Ali D. yönetimindeki 68 AB 004 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan İbrahim Ç., Müdür K., Mustafa D., Muhammed Mustafa D., Sümeyye D. ve R.D. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"HATALI SOLLAMA"

Yaşanan kazayı anlatan hafif yaralı kamyonet sürücüsü Sayit D., “Karşıdan gelen otomobil bir anda benim şeridime geçti. Hatalı sollama” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.