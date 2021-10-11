Hatay'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE 11.10.2021, 20:54 11.10.2021, 22:19
Hatay'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir işçi dumandan etkilendi

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, 4 tanker ve 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Alevlere müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi.

Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

#Hatay #Altınözü #orman yangını #AksuTV #AksuTVHaber
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