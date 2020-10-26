Hatay'da patlama meydana geldi!

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR"

Hatay Valiliğinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."

HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan twitter hesabından patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir. — Rahmi Doğan (@dogan_rahmi) October 26, 2020

CANLI BOMBA İDDİASI!

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İskenderun’da takip altındaki canlı bombanın sıkışınca kendini patlattığı ifade ediliyor. Can kaybımız ya da yaralımız gözükmüyor. Canlı bombanın YPG/PKK’lı olma olasılığının yüksek olduğu ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.