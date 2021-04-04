Hayır işlerken tüm köyü karantinaya soktu!
Tunceli merkeze bağlı Güdeç köyünde verilen hayır yemeğini pişiren aşçıda mutasyonlu virüs görülmesi üzerine köy karantinaya alındı.
TÜRKİYE 04.04.2021, 13:24
Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Tunceli Merkeze bağlı bir köyümüzde, almış olduğumuz hıfzıssıhha kararına rağmen hayır yemeği verilmiş, yemek dağıtımı yapan aşçıda mutant virüs görülmesi sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır. Hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan kişiler hakkında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi kapsamında para cezası uygulanacak olup ayrıca hayır yemeğini düzenleyen kişiler ve köy muhtarı hakkında TCK'nın 195. Maddesi gereğince adli işlem başlatılacaktır” denildi.
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